Con 1 miliardo di messaggi inviati ogni giorno su WhatsApp, è molto semplice incappare in situazioni in cui si viene aggrediti o insultati in chat. L’applicazione di Facebook permette da diverso tempo di bloccare i contatti con cui non si ha più il piacere di conversare, ma la versione 2.20.206.3 di WhatsApp beta svela una novità piuttosto interessante.

Novità aggiornamento 2.20.206.3 WhatsApp beta

Oltre a cancellare i messaggi e bloccare l’account dell’utente, adesso è possibile inviare a WhatsApp i messaggi scambiati in chat che in primis vi hanno portato alla decisione di bloccare l’utente. In questo modo WhatsApp non solo può controllare la richiesta di blocco del numero valutando alcuni fattori come ad esempio quante volte lo stesso utente è stato riportato, se si tratta di un nuovo numero e altro, ma può anche visionare i messaggi condivisi in chat.

Di norma WhatsApp non può mai leggere in chiaro i messaggi scambiati, ma questa novità di WhatsApp beta permette al team di supporto di valutare immediatamente i messaggi condivisi e così prendere immediatamente i provvedimenti del caso. La novità, oltre ad essere disponibile per gli account privati, è attiva anche per le chat di gruppo e per gli account Business.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento 2.20.206.3 di WhatsApp beta è attualmente disponibile al download tramite il Play Store per tutti gli utenti che sono iscritti al canale beta. Per tutti gli altri è possibile installare manualmente l’APK tramite questo link di APK Mirror.