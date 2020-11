Il 2020 sta per finire e appassionati di telefonia ed addetti ai lavori hanno già iniziato a concentrarsi sugli smartphone che saranno lanciati il prossimo anno, tra i quali vi sono in pole position quelli dell’attesa serie Samsung Galaxy S21.

In queste settimane si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui il colosso coreano avrebbe deciso di anticipare quelle che sono le consuete tempistiche di lancio della gamma Galaxy S e nel 2021 Samsung potrebbe pertanto presentare la sua nuova generazione di punta già nel mese di gennaio.

Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe essere già in fase di produzione

Una nuova conferma indiretta a tali voci è arrivata nelle scorse ore da Roland Quandt, che su Twitter ha reso noto che Samsung avrebbe già dato il via alla produzione di Samsung Galaxy S21 Ultra, senza tuttavia essere in grado di precisare se si tratti della produzione di massa o soltanto di un ristretto quantitativo di modelli per i test finali.

Il leaker ci tiene a precisare, tuttavia, che quelle che ha riportato sono soltanto indiscrezioni, chiedendo così a tutti di considerarle come tali.

Ricordiamo che nelle ultime settimane si sono susseguite diverse anticipazioni sulle feature della serie Samsung Galaxy S21, come i possibili colori, le immagini rendering delle tre versioni (le trovate qui e qui) e la possibilità che sul modello più grande venga utilizzata una batteria da 5.000 mAh.

Tra le feature condivise dai tre modelli (Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra) vi dovrebbero essere l’interfaccia One UI 3.0 basata su Android 11, un processore Qualcomm Snapdragon 875 o Samsung Exynos 2100 (a seconda dei mercati di commercializzazione), il supporto alle connettività 5G e WiFi 6, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, gli altoparlanti stereo, una scocca con certificazione IP68 e il supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.