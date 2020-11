In queste ore Nokia ha presentato una nuova gamma di smart TV e non solo con Android TV. Si tratta di prodotti di fascia economica indicati esclusivamente per il mercato europeo, evidentemente realizzati per attirare l’attenzione di un pubblico interessato a prodotti con supporto al 4K e HDR.

Tante soluzioni economiche con Android TV

Il modello Nokia 4300A da 43 pollici, il modello Nokia 7500A da 75 pollici e il modello Nokia 5500A da 55 pollici, sono caratterizzati da un pannello LCD con supporto alla risoluzione 4K e HDR. Il refresh rate di questi pannelli è fissato a 60 Hz, mentre la presenza di Android 9 Pie permette di accedere all’ampio catalogo di app sul Play Store.

Benché non siano presenti tecnologie notoriamente integrate in soluzioni ben più costose, i TV di Nokia presentano 4 porte HDMI, tempo di risposta da 9.5 ms e micro dimming. L’unico modello a non montare un pannello a risoluzione 4K è il TV Nokia 3200A da 32 pollici a risoluzione 1080p, ma restano comunque disponibili tre porte HDMI e il supporto HDR.

Infine, per completare l’offerta di soluzioni Android TV, Nokia ha presentato anche il set top box Streaming Box. Si tratta di un piccolo hub multimediale basato su Android 10 con supporto al playback in 4K e munito di un telecomando con i tasti rapidi per accedere a Netflix, YouTube, Google Play e Amazon Prime Video.

Ad oggi non conosciamo con precisione i prezzi e quando i modelli di TV saranno disponibili all’acquisto, ma sembra che il set top box Streaming Box 8000 passa avere un prezzo attorno a 99 euro.