Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, OnePlus ha comunicato la fine del secondo round di IDEAS 2.0, lanciato a fine settembre e pensato per raccogliere nuove idee per OxygenOS, il firmware presente su tutti gli smartphone del brand cinese.

Sono state annunciate le sette idee più gradite di questo round, con il team di sviluppo che sta conducendo una serie di discussioni interne per valutarle in maniera approfondita e rispondere agli utenti. Se avete partecipato alla selezione e la vostra idea non è stata selezionata non disperate, sta partendo il terzo turno che vi permetterà di postare la vostra idea (visitando questa pagina) e condividerla sui social per farvi sentire.

Vediamo nel dettaglio quali sono state le proposte più vitate di questo turno:

Volume separato per ogni applicazione e doppia riproduzione, per evitare che l’apertura di un’app interrompa la riproduzione della musica in ascolto Personalizzazione lockscreen per scegliere l’aspetto della schermata di sblocco e gli elementi visualizzati Back Tap Gesture per portare la funzione ripresa da iOS 14 su OxygenOS, così da effettuare screenshot o altre azioni con una serie di tocchi sulla cover posteriore Prevenzione del burn-in attraverso lo spostamento dei pixel delle aree più delicate, per evitare il danneggiamento del display Trasferimento wireless dal PC, una soluzione che permetterebbe di spostare file dallo smartphone al PC e viceversa senza dover collegare alcun cavo USB, in maniera più semplice di quanto avviene con File Dash Personalizzare il livello di carica una funzione per limitare la percentuale massima di batteria. In molti pensano che tenere la batteria attorno all’80% ne prolunghi la vita e una simile funzione permetterebbe di decidere la percentuale di batteria da raggiungere prima di scollegare il caricabatterie Doppio audio Bluetooth per consentire la riproduzione su due diversi dispositivi esterni, come cuffie e speaker, per guardare film in compagnia o creare sistemi stereo con due speaker

Ricordiamo che la campagna finirà il 6 novembre, quindi avete ancora pochi giorni per proporre la vostra idea e sperare che venga selezionata. Nel caso la proposta venga inserita in OxygenOS, l’utente che l’ha proposta riceverà un biglietto VIP per un evento offline di OnePlus, incluso il viaggio e il pernottamento.