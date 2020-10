Ogni giorno si ritorna a parlare con sempre maggiore frequenza di Samsung Galaxy S21, il top di gamma che manderà in pensione Samsung Galaxy S20, e che molte fonti indicano come in arrivo in anticipo rispetto gli anni scorsi, molto probabilmente già a gennaio/febbraio 2021.

Display differenti fra Galaxy S21 e S21 Ultra

Dopo aver scoperto il design completo di Samsung Galaxy S21 e le colorazioni dei modelli Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Ultra, in queste ore il leaker Ice Universe pubblica su Twitter un rumor decisamente interessante circa i display presenti sulla nuova gamma di smartphone di fascia alta.

Secondo quanto pubblicato, sembra che Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ potrebbero montare un display flat, 2D, mentre il top di gamma Samsung Galaxy S21 Ultra sarà l’unico dei tre su cui sarebbe presenta un display curvo. In aggiunta a tutto ciò, il leaker indica che le cornici del display di tutti e tre gli smartphone sarebbero simmetriche, quindi potenzialmente senza la piccola “gobba” nella porzione inferiore.

Sebbene le informazioni condivise da Ice Universe siano molto spesso affidabili, al momento è bene trattarle per quello che sono, ovvero delle informazioni, rumor, che potrebbero non rivelarsi veritiere.

Cosa ne pensate di questa novità? Preferite un display flat o curvo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.