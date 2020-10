Ancora mancano alcuni mesi alla presentazione della serie Samsung Galaxy S21 ma in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le principali feature dei nuovi modelli di punta dell’offerta del colosso coreano.

Ebbene, stando ad una delle ultime, sarebbe confermata la decisione di Samsung di lanciare tre versioni, così com’è avvenuto quest’anno: a fare compagnia al Samsung Galaxy S21 “base” vi dovrebbero essere una variante “Plus” ed una “Ultra” (nel corso di questa settimana sono apparse in Rete anche le prime immagini, qui e qui).

I presunti colori della serie Samsung Galaxy S21

Ross Young con un messaggio su Twitter ha svelato quelle che dovrebbero essere le colorazioni della prossima offerta top di gamma del produttore coreano (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità): il modello base dovrebbe essere disponibile in grigio, viola, rosa e bianco; la variante Plus dovrebbe essere disponibile in nero e argento; la versione Ultra dovrebbe essere disponibile in nero, argento e viola.

Sempre a suo dire, il colosso coreano avrebbe deciso di sfruttare gli impianti in Brasile, Corea del Sud, Vietnam e Indonesia per la produzione dei suoi nuovi smartphone.

Ecco il presunto alloggiamento della fotocamera

E sempre nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una foto che ci mostra quello che dovrebbe essere l’alloggiamento dei sensori che comporranno la tripla fotocamera posteriore di Samsung Galaxy S21 (anche in questo caso il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ci sono diversi addetti ai lavori che vedono in questo crescente numero di anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S21 una sorta di conferma alle voci secondo cui il colosso coreano potrebbe davvero decidere di lanciarla prima del previsto, magari già a gennaio, così da iniziare al meglio il prossimo anno dopo un 2020 piuttosto difficile (ovviamente anche a causa della crisi generata dalla pandemia di Coronavirus).

Appuntamento alle prossime anticipazioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.