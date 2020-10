Mentre i rumor insistono sull’arrivo anticipato dei prossimi top di gamma per gennaio, spuntano alcuni render che ritrarrebbero Samsung Galaxy S21+: dopo aver dato uno sguardo al design dei fratelli Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra, possiamo scoprire come dovrebbe essere quello del modello “di mezzo”.

Samsung Galaxy S21+ in questi render CAD

Sorpresa sorpresa: Samsung Galaxy S21+ è molto simile agli altri due modelli appena citati. Per quanto ne sappiamo, lo smartphone dovrebbe avere una dimensione di 161,5 x 75,6 x 7,85 mm e un display da 6,7 pollici con cornici particolarmente ridotte e simmetriche, con il “solito” foro per la fotocamera anteriore (per una soluzione alternativa ci tocca aspettare ancora un po’).

Si tratta di ingombri leggermente diversi rispetto al modello attualmente in commercio, con un Galaxy S21+ leggermente più basso, largo e spesso (Galaxy S20+ misura 161,9 x 73,7 x 7,8 mm). Perché questo aumento (piccolo) di larghezza? A quanto pare il display dovrebbe essere completamente flat, senza curve.

Passando ai render CAD, provenienti da una fonte definita affidabile, possiamo subito notare come il presunto Samsung Galaxy S21+ disponga del medesimo stile per il modulo fotografico posteriore degli altri due modelli, che si “fonde” con la cornice esterna e potrebbe essere in metallo. Al suo interno possiamo vedere tre fotocamere, le cui specifiche non sono ancora note, mentre il LED flash è appena fuori.

Sul lato destro dello smartphone trovano posto il tasto power e il bilanciere del volume (in alto), mentre quello sinistro pare pulito visto che il carrellino delle SIM è posizionato in alto; in basso la porta USB Type-C e la griglia dello speaker (la capsula auricolare dovrebbe ricreare un effetto stereo).

Per il momento questo è tutto: continuate a seguirci perché se Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra arriveranno davvero a gennaio i prossimi mesi saranno ricchi di anticipazioni. Cosa vi aspettate dai prossimi top di gamma del produttore sud-coreano?

in copertina Samsung Galaxy S20+

