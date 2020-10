Samsung Galaxy Store è una vetrina molto importante per il colosso asiatico, soprattutto se si considera che è l’unico app store mobile negli USA a offrite il download di Fortnite, rimosso sia dal Play Store che dall’App Store.

Aggiungete il fatto che alcuni smartphone Samsung sono compatibili con Xbox Game Pass Ultimate e diventa chiaro il motivo per cui la compagnia sud coreana ha dato maggiore importanza al comparto gaming nel recente refresh dell’interfaccia del proprio store per le app.

Come si vede dall’immagine di copertina, Galaxy Store mostra ora due sole schede, quella principale dedicata ai giochi, predefinita all’apertura dell’app, e quella destinata alle app. Nella sezione dedicata al gaming potrete trovare anteprime esclusive, iniziative promozionali e premi per gli appassionati, con la possibilità di pre-registrarsi per i titoli in arrivo.

La sezione dedicata alle app invece è descritta come la soluzione perfetta per un’esperienza personalizzata che avvicinerà gli utenti al resto dell’ecosistema Galaxy. Se possedete uno smartphone Samsung non vi resta che verificare se avete già ricevuto l’aggiornamento per il Galaxy Store.

In caso contrario non vi resta che portare pazienza e aspettare che venga completato il roll out della nuova versione, che potrebbe richiedere qualche giorno per essere completato. Fateci sapere nel box dei commenti se vi piace il nuovo look del Galaxy Store più semplice e dedicato ai giochi o se preferivate la vecchia interfaccia.