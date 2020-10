IDC ha pubblicato un rapporto relativo al Q3 2020 in cui mette in evidenza le prestazioni delle più importanti aziende del settore mobile, in cui è possibile notare degli importanti cambiamenti nella zona alta della classifica. Se, infatti, durante il Q2 2020 Huawei era riuscito a soffiare a Samsung la testa del classifica, il Q3 2020 svela come la buona prestazione del colosso cinese non sia durata per più di qualche mese.

Xiaomi soffia il terzo posto ad Apple

Huawei non solo torna nuovamente in seconda posizione, ma vede un calo YoY pari al -22%; Samsung, di contro, torna nuovamente alla guida del mercato mobile con il 21.8% di market share ed una crescita YoY del 2.9%. La vera novità del trimestre concluso il 30 settembre è Xiaomi: l’azienda cinese non solo soffia il terzo posto ad Apple che paga anche un -10.6% YoY, ma è l’unica a registrare una crescita a due cifre pari al 42% YoY.

L’ottima prestazione dell’azienda è merito anche della strategia commerciale di Xiaomi con i numerosi smartphone di fascia media/bassa dal buon rapporto qualità prezzo, cosa che viene apprezzata da milioni di utenti non più così tanto disposti a spendere cifre importanti per acquistare terminali di fascia alta.

Come sappiamo il Coronavirus ha avuto un fortissimo impatto negativo anche sull’industria mobile per via del lockdown di alcune delle più importanti catene di montaggio e un calo importante della domanda, ma com’è possibile notare in un rapporto pubblicato da Counterpoint Research, nel Q3 2020 il mercato globale degli smartphone è cresciuto del 32% QoQ a fronte di un -4% YoY.

È probabile che la buona prestazione del mercato globale perduri anche per tutto il Q4 2020, dove si spera che la holiday season possa fare da volano per una crescita ancora maggiore per inizio 2021.