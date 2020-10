A partire dall’inizio di questo mese, gli utenti di Google Workspace possono accedere a un’esperienza Gmail integrata che include chat e stanze virtuali ed il team del colosso di Mountain View ha deciso di migliorare questo aspetto offrendo la possibilità di impostare uno stato “Assente” o “Non disturbare”.

Così come spiegato sul blog ufficiale, gli utenti avranno la possibilità di impostare il proprio stato da un pulsante a forma di pillola posizionato nella barra in alto, accanto al campo dedicato alla ricerca.

Nel momento in cui si decide di impostare il proprio stato su Assente, si apparirà come offline per gli altri utenti e ciò anche nel caso in cui si è invece rimasti attivi, così da potersi concentrare esclusivamente sul proprio lavoro senza interruzioni.

Questa funzione è in fase di implementazione sul client Web di Gmail e sull’app per iOS e sarà presto disponibile anche in quella per Android Android. Il via al rilascio è già stato dato ma potrebbero essere necessarie anche due settimane prima che sia effettivamente disponibile per tutti gli utenti.

Google Messaggi potrebbe supportare una comoda feature di Samsung

Da alcuni anni i Samsung Galaxy Tab sono in grado di inviare e ricevere chiamate e messaggi di testo dagli smartphone Galaxy e questa feature (chiamata Call and Message Continuity), che al momento richiede l’utilizzo dell’app Samsung Messaggi, potrebbe presto supportare anche Google Messaggi.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire il codice della nuova versione beta di Google Messaggi (la release v. 6.9 “Fir”), nel quale sono stati individuati dei riferimenti a un misterioso “CMC”, che potrebbe essere proprio la feature Call and Message Continuity di Samsung.

Purtroppo al momento non vi sono ulteriori dettagli al riguardo e non è chiaro se e quando tale supporto sarà effettivamente disponibile per tutti gli utenti. Non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.

La nuova beta di Google Messaggi può essere scaricata dal Play Store (dopo avere aderito al relativo programma) o da APK Mirror.