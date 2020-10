OnePlus non solo è apprezzata per la qualità dei propri smartphone, ma è anche impegnata nello sviluppo di soluzioni audio come le cuffie true wireless OnePlus Buds e OnePlus Buds Z. Purtroppo, al loro lancio, la personalizzazione delle cuffie così come gli aggiornamenti firmware erano disponibili solo per gli utenti muniti di uno smartphone della casa cinese, allontanando così potenziali utenti muniti di device prodotti da altri OEM ma interessati alle cuffie di OnePlus.

Gestire le cuffie TWS su altri device

Fortunatamente il team di sviluppo di OnePlus viene incontro alla user base presentando HeyMelody, l’applicazione Android che permette di gestire le cuffie true wireless – ma anche i modelli OPPO Enco X e OPPO Encho W51 – anche su smartphone di altre aziende. L’applicazione va quindi a beneficio di tutti gli utenti muniti di uno smartphone con Android 6 o superiore, così come i possessori dei modelli OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 e OnePlus 5T.

HeyMelody è attualmente disponibile al download dal badge del Play Store sottostante in versione Easy Access, quindi potenzialmente ancora interessata da qualche bug, e permette a tutti gli utenti muniti di qualsiasi smartphone di personalizzare il comportamento delle cuffie true wireless e di scaricare gli aggiornamenti firmware. Al momento HeyMelody non permette di personalizzare i controlli touch delle cuffie true wireless, ma riteniamo che potrà farlo in futuro a seguito di nuovi aggiornamenti.