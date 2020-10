In questi mesi è stato sempre più evidente che la crisi generata dalla pandemia di Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini ed anche il team di Google ha provato ad adeguare i vari servizi offerti alle mutate esigenze, così come ci viene confermato dalle ultime novità che riguardano Google Maps.

Durante questi difficili mesi tante persone hanno dovuto rivoluzionare le proprie abitudini lavorative e ciò non soltanto per quanto riguarda la sede dell’attività (basti pensare allo smart working) ma anche al modo in cui ci si reca al lavoro.

Quello degli spostamenti, infatti, è diventato un aspetto molto importante per contenere la pandemia e chi ha la possibilità di sfruttare una soluzione alternativa agli affollati mezzi pubblici ha colto l’occasione, puntando su mezzi individuali, come ad esempio le biciclette.

Le nuove feature di Google Maps per chi va in bicicletta

Secondo Google, la domanda di navigazione in bicicletta su Google Maps è cresciuta rapidamente durante l’epidemia di Coronavirus (+69%) e il team del colosso di Mountain View ora sta rispondendo con alcune utili funzioni che probabilmente saranno apprezzate da tanti utenti.

In alcune città gli utenti hanno ora la possibilità di utilizzare Google Maps per essere guidati attraverso piste ciclabili o strade e aree adatte alle biciclette, con incluse delle scorciatoie.

Inoltre, Google Maps offre ora anche una navigazione passo passo utilizzando i punti di noleggio biciclette quando sono disponibili (in pratica, come la navigazione con i mezzi pubblici ma con le bici).

In varie città, infine, il servizio di Google può anche contare su un’integrazione più profonda con alcuni servizi di noleggio biciclette, in modo da rendere più facile il processo di prenotazione durante la navigazione.

Per implementare tali nuove feature il team del colosso di Mountain View ha utilizzato un algoritmo di intelligenza artificiale, dati in crowdsourcing e dati forniti dalle autorità locali.

