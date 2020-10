Qualche ora fa avevamo visto le prime informazioni circa la scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 tramite la certificazione 3C, ma un nuovo rumor lanciato da SamMobile ci porta nuovamente a parlare della probabile data di lancio del prossimo top di gamma di Samsung. Se ricordate giusto ieri avevamo visto che Samsung Galaxy S21 sarebbe in anticipo sulla tabella di marcia, con addirittura i componenti più importanti già in fase di produzione di massa.

Si parla del lancio a gennaio/febbraio 2021

Il rumor in questione indica che queste informazioni non sono solo corrette, ma che i top executive del colosso sudcoreano starebbero facendo di tutto per anticipare la data di lancio della famiglia Samsung Galaxy S21 di un mese rispetto al passato. Se, infatti, il lancio di Samsung Galaxy S20 si è tenuto a marzo 2020 dopo l’evento Unpacked di febbraio, pare che la prossima generazione verrà annunciata a gennaio e lanciata durante il mese di febbraio.

Quale sarebbe il motivo di tale fretta? Sembra che la compagnia voglia sfruttare le particolari condizioni del mercato – leggasi: la difficoltà di Huawei a contrastare gli effetti del ban USA – per aggredire il settore e soffiare a Huawei il primo posto come maggiore produttore di smartphone.

Secondo il rumor la nuova gamma dovrebbe essere immessa sul mercato il 5 febbraio 2021 in cinque colorazioni: bianca, grigia, rosa, viola e argento. Di fianco ad essa dovrebbero trovare posto anche le cuffie Samsung Galaxy Buds 2. Etichettate con il nome in codice “Attic” e attese in tre colorazioni, il nuovo modello di cuffie true wireless dovrebbe avere un nuovo livello di impermeabilità.

Ovviamente queste informazioni vanno prese con il giusto livello di scetticismo. Il lancio di uno smartphone non è qualcosa che si decide da un giorno all’altro, a maggior ragione se ti chiami Samsung e stai programmando il lancio di una gamma di device su scala mondiale. Certo è che la compagnia dispone di tutto il know how e la capacità di anticipare i suoi piani ed iniziare il 2021 in modo aggressivo.

In copertina Samsung Galaxy Note 20 Ultra