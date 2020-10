La scorsa settimana è stata piuttosto intensa per OnePlus, tra la presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 8T e l’addio del co-fondatore Carl Pei, ma il brand cinese non ha perso di vista gli obiettivi futuri e, stando alle ultime indiscrezioni, sta già lavorando alla nuova serie OnePlus 9.

OnePlus 9/9 Pro in fase di sviluppo: ecco il nome in codice

Nella line-up corrente del produttore, il nuovo OnePlus 8T si posiziona un gradino sopra rispetto al best buy OnePlus Nord, ma uno sotto rispetto ai flagship attuali OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Questi ultimi, dunque, rimangono i modelli di punta del brand, che il nuovo arrivato affianca ma non sostituisce.

Ne consegue che per la nuova generazione di flagship sarà necessario attendere il lancio dei presumibili OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro nel 2021 – verosimilmente in primavera, tra marzo e aprile.

Naturalmente uno smartphone non viene creato dall’oggi al domani, anzi la presentazione rappresenta soltanto il momento conclusivo di mesi di intenso lavoro. Stando a quanto rivelato su Twitter dal noto tipster Max J., i lavori per la nuova serie OnePlus 9 sarebbero già in corso in questo momento e la serie verrebbe identificata internamente attraverso il codename Lemonade.

Come potrebbero essere

Allo stato attuale, praticamente nulla è noto della scheda tecnica dei futuri OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

In ogni caso, si può pronosticare con buona dose di certezza la presenza della nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 875, attesa per il mese di dicembre.

A meno di clamorose sorprese, la fotocamera anteriore sarà nuovamente inserita in un foro nel display e quest’ultimo, circondato da cornici estremamente ridotte, avrà una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz.

Il comparto nel quale ci si aspetta il vero salto di qualità da parte di OnePlus, comunque, è sicuramente quello fotografico.

Che cosa vi aspettate dai prossimi flagship di OnePlus? Ditecelo nei commenti e intanto gustatevi la nostra recensione del nuovissimo OnePlus 8T.

In copertina OnePlus 8T