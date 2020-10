Continua ad aumentare il numero di smartphone Xiaomi/Redmi che stanno ricevendo Android 11, tramite la versione beta disponibile al momento solo in Cina. Nel frattempo Sony rilascia le patch del mese di ottobre per alcuni smartphone e due smartband HONOR/Huawei guadagnano nuove funzioni.

Android 11 per Redmi K20/K30 4G

Sono due gli smartphone Redmi che stanno ricevendo in queste ore una versione aggiornata di MIUI 12 basata su Android 11, inizialmente solo per quanto riguarda la ROM cinese. Si tratta di Redmi K20 e Redmi K30 4G, per i quali è iniziato il roll out della beta settimanale.

Per vedere Android 11 nella versione stabile cinese sarà invece necessario attendere ancora qualche settimana, affinché i tester possano rilevare eventuali bug e consentire agli sviluppatori di correggerli. Va detto che anche gli attuali flagship Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro non hanno ancora ricevuto una versione stabile, che con ogni probabilità arriverà nel corso delle prossime settimane.

Patch di ottobre per Sony

Sony invece ha rilasciato nuovi firmware per un buon numero di dispositivi, limitandosi in questo caso ad aggiungere solo le patch di sicurezza del mese di ottobre. Sony Xperia I II e Sony Xperia 10 II, entrambi presentati nel corso del 2020, sono i primi a ricevere l’aggiornamento, e per entrambi non sembrano esserci novità rilevanti oltre ai miglioramenti di sicurezza.

Stesso discorso anche per gli aggiornamenti legati a Sony Xperia 1 e Xperia 5, per i quali arrivano le sole patch del mese di ottobre. Segnaliamo infine un aggiornamento anche per Sony Xperia XZ3, per il quale arrivano le patch di sicurezza di ottobre.

Huawei Band 4 e HONOR Band 5i mostrano il meteo

Chiudiamo con due aggiornamenti relativi a Huawei Band 4 e HONOR Band 5i che stanno ricevendo in questi giorni un nuovo firmware. Versioni diverse ma stesso changelog, che porta una nuova serie di quadranti per personalizzare l’aspetto delle smartband.

La novità più interessante però è la funzione che porta le previsioni meteo sulle due smartband, con i dati dei sei giorni successivi. In entrambi i casi l’aggiornamento deve essere installato utilizzando l’app Huawei Health, disponibile sul Play Store o su AppGallery di Huawei.