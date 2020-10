Oggi, lunedì 19 ottobre 2020, entra in vigore una nuova modifica unilaterale annunciata lo scorso mese da WINDTRE e che riguarda le offerte che prevedono un quantitativo di credito bonus in omaggio.

WINDTRE apporta una nuova modifica unilaterale

In virtù di questa modifica, gli utenti dell’operatore telefonico non potranno più usare il credito bonus (ossia quello non acquistato) per gli SMS solidali, le chiamate effettuate verso numerazioni voce in sovrapprezzo, il roaming nei Paesi esterni all’Unione Europa e gli acquisti effettuati online e attraverso l’applicazione. Inoltre gli utenti WINDTRE non potranno trasferire il credito bonus verso altri operatori telefonici né monetizzarlo.

I clienti interessati da tale modifica unilaterale sono stati avvisati dall’operatore a partire dal 16 settembre 2020 ed i relativi dettagli sono stati pubblicati anche sul sito ufficiale.

Questo è il testo di uno degli SMS inviati dall’operatore:

“Modifica condizioni: dal 19/10 il credito bonus, cioè non acquistato, della tua offerta non potrà essere utilizzato per SMS solidali e numerazioni voce in sovrapprezzo, roaming extra UE, servizi VAS, acquisti online e tramite App, o essere oggetto di trasferimento ad altri operatori o monetizzazione. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima della variazione. Per maggiori info vai su https://windtre.it/info”.

Così come ricordato dallo stesso operatore telefonico, i clienti che hanno subito tali modifiche unilaterali hanno sempre la possibilità di recedere senza così fino al giorno prima a quello dell’entrata in vigore della variazione.

Il recesso può essere effettuato attraverso i normali canali offerti da questo operatore: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, telefonata al numero 159, Area Clienti sul sito ufficiale, con l’assistente digitale WILL, con l’applicazione ufficiale (che potete scaricare dal Google Play Store) o in uno dei tanti punti vendita.

