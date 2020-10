La certificazione TENAA per Redmi K30S ci permette di scoprire le specifiche e le immagini sul prossimo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese.

Redmi K30S ricorda un device Xiaomi

Il design ci regala un forte sapore di deja vu, ed infatti è piuttosto naturale indicare il terminale come un rebrand di Xiaomi Mi 10T arrivato in Italia lo scorso settembre assieme ai fratelli Xiaomi Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. Indicato con il codice prodotto M2007J3SC, la certificazione TENAA fa riferimento ad un pannello Full HD+ da 6,67 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel e rapporto forma in 20:9.

Frontalmente dovrebbe essere posizionata una fotocamera punch hole da 20 MP, mentre sul retro un comparto fotografico triplo con sensore principale da 64 MP, ultra grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP. Il processore è un octa core da 2.4 GHz, probabilmente Qualcomm Snapdragon 865, mentre per RAM e storage sono attesi tagli rispettivamente da 6/8/12 GB e 128/256/512 GB.

Molto interessante il rimando ad una batteria da 5000 mAh e al posizionamento laterale del sensore per le impronte digitali.

Tanti dettagli su Samsung Galaxy S21

Passando a Samsung Galaxy S21, il nuovo top di gamma della casa sudcoreana fa capolino a livello dell’ente di certificazione 3C. Dalle informazioni presenti scopriamo che lo smartphone è indicato con codice prodotto SM-G9910, è stato sviluppato da Samsung Electronics all’interno dell’impianto di produzione Thai Nguyen in Vietnam.

La certificazione 3C fa riferimento alla presenza di un caricabatterie da 25 W all’interno della confezione di vendita e che la batteria ha una capienza pari a 4000 mAh. Si può notare anche il riferimento alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 875, evidentemente già nelle mani di Samsung e di altri OEM sebbene il lancio effettivo arriverà il prossimo dicembre durante il Tech Summit 2020.

Di Samsung Galaxy S21 si sta iniziando a parlare con molta assiduità in questi giorni, soprattutto a seguito di un interessante rumor che indica lo smartphone come potenzialmente pronto già entro la fine del 2020.

In copertina Samsung Galaxy S20 Ultra 5G