Il Prime Day si è concluso dopo due giorni ricchissimi di offerte, ma se non siete riusciti a trovare qualcosa che fa per voi potreste riprovarci con eBay: il noto sito ha infatti lanciato un nuovo buono sconto da 10 euro da utilizzare fino a 5 volte per utente su una selezione di prodotti, anche di elettronica.

Offerte con cui sfruttare il coupon eBay

Il codice sconto eBay PIT10EU2020 è disponibile fino al 31 dicembre 2020, quindi c’è tutto il tempo per valutare i vostri acquisti: può essere utilizzato fino a 5 volte sui prodotti indicati all’apposita pagina, ma in base a quanto riporta eBay questi potrebbero anche cambiare durante il periodo di validità.

Il buono sconto può essere usato per acquistare diverse tipologie di prodotti come smartphone, smartband, smartwatch, accessori e tanto altro. Qualche esempio interessante con il quale sfruttare il coupon eBay da 10 euro? Eccoli (il prezzo indicato comprende già lo sconto):

Si possono anche trovare diversi componenti per la riparazione fai da te dello smartphone, soprattutto display LCD. Potete dare un’occhiata a tutti i prodotti su cui è possibile utilizzare il buono sconto eBay a questo link: non preoccupatevi se non trovate nulla, il 31 dicembre è lontano e c’è ancora tempo per veder spuntare qualcosa di più adatto a voi.

Come utilizzare il codice sconto eBay

Utilizzare il codice sconto eBay è semplicissimo: basta aggiungere al carrello uno o più prodotti che trovate alla pagina indicata qui sopra e inserire in fase di pagamento “PIT10EU2020” all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Il buono da 10 euro, come detto, può essere utilizzato fino a un massimo di 5 volte, per uno sconto totale di 50 euro.

