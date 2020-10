Sembra sempre più vicino il momento del debutto di Redmi Note 10, che secondo le più recenti indiscrezioni dovrebbe essere un rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite, anche se con alcune sostanziali differenze.

Se l’aspetto estetico e buona parte della scheda tecnica dovrebbero essere in comune con il medio gamma destinato ai mercati globali, sostanziali novità dovrebbero essere riservate al comparto fotografico. Secondo il leaker cinese Digital Chat Station infatti, Redmi Note 10 potrebbe essere il primo smartphone a marchio Redmi a utilizzare un sensore da 108 megapixel, già visto su numerosi modelli Xiaomi.

La soffiata arriva tramite Weibo, il noto social network cinese, insieme ad altri dettagli. La quadrupla fotocamera posteriore dovrebbe infatti includere anche un teleobiettivo e una macro, che potrebbero essere affiancate da un classico sensore con lente ultra grandangolare.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate si tratterebbe di un comparto fotografico di tutto rispetto, privo soprattutto del sensore di profondità che nella maggior parte dei casi viene aggiunto solo per fare numero. Per il resto dovrebbe essere confermato lo schermo a 120 Hz, così come lo Snapdragon 750 e una batteria da 4.820 mAh.

Resta da capire se le anticipazioni relative al prezzo saranno vere: si parla di 1.000 yuan, meno di 130 euro, un prezzo che se fosse confermato sarebbe decisamente impressionante, considerando anche la connettività 5G. Più facile, vista la tanta tecnologia a bordo, che il prezzo dia decisamente più alto, forse più vicino ai 200 euro.

Non ci resta che attendere conferme da parte di Redmi sulla data di presentazione ed eventuali anticipazioni che possano confermarci la bontà dei rumor fin qui riportati e la reale scheda tecnica di Redmi Note 10.

in copertina Xiaomi Mi 10T Lite