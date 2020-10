Gli smartphone Vivo possono non essere popolari come ad esempio quelli di Samsung o Apple, ma sono certamente fra quelli che prima degli altri portano sul mercato alcuni importanti avanzamenti tecnologici che poi fanno il salto anche su altri smartphone. Ne è una prova ad esempio Vivo Apex 2020 con la sua fotocamera frontale sotto il display, a detta del produttore in grado di offrire scatti di qualità.

Una fotocamera rimovibile funzionante

In queste ore scopriamo che un inedito smartphone di Vivo ha ricevuto il prestigioso Red Dot Design Award per via di una peculiarità decisamente unica nel suo genere: la fotocamera frontale rimovibile. Sì, avete capito bene. Questo particolare smartphone Vivo raffigurato nell’immagine sottostante, è caratterizzato da una fotocamera frontale con PIN magnetico in grado di essere separata dal corpo dello smartphone.

A questo punto, com’è possibile apprendere dal sito di Red Dot, la fotocamera IFEA può essere utilizzata come se fosse un dispositivo a sé stante. “IFEA ha accessori e meccanismi di supporto con diverse modalità per aumentare la stabilità e lo storage. Di conseguenza, i video possono essere catturati mentre si cammina o durante lo sport, senza alcun compromesso per la stabilità visiva. Il dispositivo può essere utilizzato senza problemi con la fotocamera originale dello smartphone.”

Il resto del design di questo smartphone Vivo ritrae un terminale con un display edge-to-edge sprovvisto di notch o fotocamera notch, mentre sul retro trova posto un comparto fotografico con tre sensori. Non è ancora chiaro se Vivo deciderà di utilizzare lo stesso genere di design anche per altri smartphone, ma restiamo sinceramente colpiti dalla particolare soluzione per quanto riguarda la fotocamera frontale.