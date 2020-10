Nel vasto mondo dei launcher Android, Bllot Ratio rappresenta certamente una piccola ed interessante novità rispetto ai tanti disponibili sul Play Store. Dopo una lunga fase di beta testing, l’applicazione sbarca finalmente su Google Play Store per essere così scaricata e provata da tutti gli utenti che sono ben lieti di provare qualcosa di unico e singolare.

Un launcher unico fin dal primo avvio

Gli sviluppatori di Ratio si sono focalizzati attorno ad un concetto piuttosto semplice: ridurre al minimo le distrazioni puntando invece nel rendere il launcher il punto di partenza per essere sempre produttivi. La vena singolare del launcher la si nota non appena si avvia l’applicazione: il tema scuro non distrae gli utenti con accenti colorati di nessun tipo, ma anzi mette in risalto le informazioni utili quando serve.

Ratio è caratterizzato dalla presenza di due sezioni principali: il drawer, la sezione della UI dove sono disponibili le applicazioni installate (vengono anche categorizzate in maniera completamente automatizzata), e la vista root; in questa sezione è possibile trovare una selezione di widget, feed RSS e tanto altro.

Gli sviluppatori hanno inoltre investito molto per rendere Ratio attento alla privacy. Il launcher non comunica con l’esterno, è possibile gestire in maniera chiara e capillare i permessi richiesti per alcune funzioni e tutte le informazioni sono cifrate con il protocollo di sicurezza RSA a 256-bit.

Se volete provare un launcher Android decisamente particolare e unico nel suo genere, con una gestione delle app e dei widget incentrata sulla produttività e realizzata per ridurre a zero le distrazioni, potete scaricare Blloc Ratio tramite il badge del Play Store sottostante.