Vodafone ha aumentato il costo di attivazione per alcune sue offerte

Mentre continua a proporre interessanti offerte operator attack, Vodafone Italia ha deciso in questi giorni di rivedere i costi di attivazione per talune offerte standard di rete mobile, e in particolare per la gamma Vodafone Red e Infinito, che includono minuti, internet e SMS.

Vodafone cambia il costo di attivazione per talune offerte

Sono cambiati per le nuove sottoscrizioni il costo di attivazione delle offerte standard della famiglia Vodafone Red, Vodafone Infinito, Vodafone Easy, Vodafone Facile, Vodafone Family+ e la SIM mobile con la Giga Family Infinito Edition per l’omonima offerta convergente fisso mobile: fino al 4 ottobre il costo di attivazione di queste offerte era solo di 5 euro invece di 31 euro (effettuando traffico per un valore minimo prestabilito), da oggi tale costo è aumentato a 6,99 euro anziché 32,99 euro, sempre se durante la permanenza in Vodafone si effettuerà traffico per un valore minimo prestabilito (variabile in base all’offerta, 180 euro per Vodafone Easy), altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro.

C’è di più: è cambiato anche il costo di attivazione dell’offerta Shake it Fun, che così è stato rinnovato con nuovo prezzo a 11,99 euro al mese con nuovi servizi inclusi. Peraltro, in questo caso il contributo di attivazione è passato da 5 euro una tantum a 6,99 euro una tantum.