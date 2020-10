State tranquilli, non è la vostra connessione il problema o il vostro smartphone: è proprio Telegram ad essere down da qualche minuto e quindi inutilizzabile in Europa per molti utenti a cavallo del 3 e del 4 ottobre 2020.

Molte segnalazioni che Telegram non funziona

Ci sono giunte varie segnalazioni in redazione, e il disservizio sembra colpire un po’ tutti, sia in Italia che all’estero rendendo di fatto impossibile inviare e ricevere messaggi, foto o contenuti multimediali ai propri contatti.

Al momento manca una comunicazione ufficiale da parte di Telegram, ma ci aspettiamo che i tecnici sia già al lavoro per risolvere. Non è dunque al momento necessario disinstallare o re-installare l’applicazione, o provare a riavviare la rete, in quanto il disservizio dovrebbe rientrare da solo nelle prossime ore.

Fateci sapere nei commenti se anche voi state avendo problemi. Quello più comune è la perenne scritta “Connetto…” presente in ogni chat sotto al nome del destinatario che ovviamente non avrà ricevuto alcun nostro messaggio dato che non compare nemmeno la prima delle due spunte.

Aggiornamento ore 00.30: i problemi sono stati risolti.

Se invece i vostri problemi riguardano altri aspetti, potete consultare la nostra guida alla soluzione dei problemi se Telegram non funziona.