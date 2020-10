Le tante novità svelate da Google con il lancio di Google TV andranno a modificare in meglio il modo in cui guarderemo film e serie TV in TV, anche grazie alla presenza di molti servizi streaming integrati in essa. Assieme alla presentazione di Google Chromecast with Google TV abbiamo appreso l’arrivo della nuova applicazione Google TV per Android al posto di Google Play Film.

Arriva l’applicazione di Google TV

In queste ore è partito il rollout di Google TV dal Play Store e viene anche proposto a tutti gli utenti che hanno scaricato la versione 4.23.23.31 di Google Play Film. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, aprendo l’app appare una nuova notifica che annuncia il cambio di nome dell’app in Google TV; tappando su di essa, si viene poi indirizzati in una nuova schermata in cui è disponibile il tasto “Launch Google TV“.

La nuova applicazione è caratterizzata da quattro tab inferiori – Home, Shop, Library e Watchlist – ed una serie di menu a carosello come:

Top picks for you;

New TV shows on your services

New movies on your services

Because you watched X

Trending TV shows

Watch it again

Previous Next Fullscreen

L’applicazione Google TV può essere scaricata dal Play Store cliccando il badge sottostante oppure tramite questo link di APK Mirror.