Fra i nuovi Pixel e altri dispositivi, Google è riuscita a trovare spazio per annunciare una nuova funzionalità software che farà felici i maniaci dell’autonomia e tutti coloro che lamentano una durata della batteria mediocre.

Si chiama Extreme Battery Saver e come suggerisce il suo nome è una modalità di risparmio energetico che promette di estendere fino a 48 ore l’autonomia dello smartphone limitando alcuni componenti hardware e le applicazioni non necessarie, scelte dall’utente.

A productivity power up.

The new #Pixel5G phones feature Extreme Battery Saver to keep your phone going for up to 48 hours: https://t.co/c7Wpm04Sp1#LaunchNightIn pic.twitter.com/Nsck6RxbpL — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

Ora come ora essa è esclusiva del Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, ma Google fa sapere che sarà resa disponibile per i vecchi Pixel molto presto. Non sappiamo però che voglia intendere Google con “vecchi Pixel” e se Extreme Battery Saver arriverà solamente sui Pixel 4 o anche sui modelli di generazioni precedenti.

Non ci sono altre informazioni in questo momento e quindi per saperne di più non ci resta che aspettare che arrivi o che Google decida di sbottonarsi un po’ di più.