Era inizia agosto quando Google rompeva gli indulgi e confermava ufficialmente Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. Nel corso delle settimane e dei mesi che ci hanno portato a oggi, abbiamo più volte parlato delle novità che Google dovrebbe presentare assieme al tanto atteso Google Pixel 5, e come al solito numerosi rumor e leak ci hanno permesso di intravedere quella che sarà la roadmap del colosso di Mountain View per la fine di questo 2020.

Appuntamento alle 20:00 di stasera

Infatti, proprio qualche giorno fa, Google si lasciava sfuggire il prezzo di Google Pixel 5 per il Giappone quasi a darci un assaggio di ciò che potremo aspettarci durante l’evento di lancio ufficiale di Google Pixel 5 previsto per oggi 30 settembre alle 20:00.

Se, come tutti noi, siete in trepida attesa di conoscere in dettaglio tutte le novità circa il prossimo smartphone di Big G, potete farlo guardando l’evento “Launch Night In“, è così che lo chiama Google, direttamente con noi perché lo seguiremo e lo commenteremo live su YouTube.

Durante la presentazione avremo verosimilmente modo di scoprire anche altri prodotti che accompagneranno il nuovo terminale Android, come, ad esempio, Google Chromecast with Google TV già disponibile all’acquisto in alcune catene di elettronica negli Stati Uniti.

Quindi, ricapitolando, occhi puntati sul video di presentazione sottostante e sul sito di TuttoAndroid per scoprire tutte le novità che Big G ha in serbo.