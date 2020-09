Sono ormai diversi mesi che sappiamo dell’esistenza di Google Sabrina, il dongle di Google pensato per prendere il posto dell’attuale Google Chromecast Ultra con tanto di Android TV integrato. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di visionare in dettaglio i render del dispositivo, mentre oggi scopriamo che Google Chromecast with Google TV è già disponibile all’acquisto in alcuni punti vendita Walmart e Home Depot.

Già in vendita in USA a 49 dollari

Le immagini condivise su Reddit mostrano la confezione di vendita di Google Chromecast with Google TV nella colorazione “Snow white” e con il prezzo di listino pari a 49 dollari. Alcuni utenti hanno acquistato il nuovo dongle di Google è hanno notato sullo scontrino la dicitura “Sabrina-Abbey“; sappiamo che Sabrina è il nome in codice utilizzato dall’azienda per il dongle, mentre Abbey dovrebbe essere in tutta probabilità il nome in codice del telecomando.

Previous Next Fullscreen

Viene confermato il supporto al Dolby Atmos, Dolby Vision, DTSX, HDR10+, il codec H.265 ed il supporto alla risoluzione 4K, mentre un utente munito dell’applicazione AIDA64 ha svelato quella che dovrebbe essere la componentistica interna definitiva:

2 GB di RAM;

4154 MB di storage interno;

processore quad-core ARM Cortex-A55 a 1908 Mhz;

architettura 64 bit ARMv8-A.

La porzione terminale di Google Chrome with Google TV è munita di una porta USB Type-C, mentre il telecomando è caratterizzato da due batterie AAA, il bilanciere del volume, il tasto per disattivare l’audio, attivare Assistente Google, aprire rapidamente YouTube o Netflix.

Non ci resta che aspettare qualche ora e scoprire tutte le caratteristiche finali del nuovo dongle di Google tramite l’evento previsto per oggi.