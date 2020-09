Difficile rallentare la macchina dei rumor, anche se mancano pochi giorni all’evento più importante dell’anno per Google. Mercoledì, lo sappiamo, l’azienda presenterà il Google Pixel 5, protagonista di una nuova indiscrezione che corre rapida dal Giappone.

L’aspetto curioso della vicenda è che di mezzo c’è l’account ufficiale di Google, il quale ha pubblicato un tweet promozionale su Google Pixel 5. Che alla base ci sia un errore grossolano, se qualcuno avesse dubbi a riguardo, lo si evince sia dal link allegato che rimanda ad una pagina che probabilmente sarà attiva dopo la presentazione di mercoledì.

“Google Pixel 5, l’ultimo smartphone compatibile con le reti 5G di Google, può essere preordinato. Goditi download rapidi di film e capacità fotografiche di livello professionale. L’esperienza 5G con le migliori specifiche”, recita il tweet rimosso frettolosamente dai gestori dell’account giapponese di Google.

Lo scivolone però ha fornito un’importante indicazione sul prezzo di vendita: in Giappone, dice il tweet sfuggito a Google, costerà 74.800 yen, al cambio attuale l’equivalente di 610 euro, una cifra che potrebbe ingolosire alcuni appassionati italiani se a Mountain View avessero deciso di venderlo anche in Italia. Così invece non sarà, almeno nel primo periodo di vita di Google Pixel 5. Poi, chissà.