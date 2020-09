Samsung Good Lock è il mezzo tramite cui personalizzare nei minimi termini l’aspetto del proprio dispositivo Galaxy e la user experience. Quest’oggi il colosso sudcoreano svela l’arrivo di due applicazioni piuttosto interessanti e alcune novità per alcuni moduli già noti.

Pentastic eleva le feature della S Pen

Se c’è un aspetto che differenzia i dispositivi Galaxy Note da tutti gli altri smartphone presenti sul mercato, quello è certamente la S Pen. La stylus sviluppata da Samsung permette di controllare alcuni aspetti unici del proprio smartphone, ma la nuova applicazione Pentastic si prefigge lo scopo di migliorare ancora di più l’esperienza utente utilizzando la stylus.

Pentastic permette all’utente di personalizzare il modo in cui la S Pen interagisce con lo smartphone. Come? Impostando alcune scorciatoie tramite cui avviare un’app tramite il doppio tap della S Pen oppure aggiungendo temi e suoni differenti per alcune feature della stylus.

Creare wallpaper 3D con Wonderland

Vi è mai venuta voglia di personalizzare il vostro smartphone con wallpaper 3D? Se la risposta è affermativa, la nuova applicazione Wonderland vi dà la possibilità di creare wallpaper 3D partendo da una semplice immagine salvata in Galleria.

Tramite l’app è possibile aggiungere effetti di movimento, sticker, effetti al tocco e tanto altro.

Altre novità in arrivo

Oltre alle nuove app di Samsung, l’azienda annuncia alcuni interessanti aggiornamenti anche per quanto riguarda le applicazioni Key Cafe e Home Up. L’update per Key Cafe vi permette di modificare e personalizzare la tastiera del vostro dispositivo per quanto riguarda l’altezza ed il layout dei tasti e migliorare la precisione dei tasti pigiati tramite un apposito gioco, mentre l’aggiornamento per Home Up è pensato per migliorare l’esperienza di condivisione (tramite Share Manager) dandovi modo di nascondere specifici tasti – come Share Nearby e Direct Share – oppure modificare le app che compaiono nel menu di condivisione rapida.

Le novità che abbiamo visto in questa news saranno disponibili in tempi diversi: Pentastic e Wonderland possono essere installate già da adesso, mentre gli aggiornamenti per Key Cafe e Home Up inizieranno ad essere disponibili dal prossimo mese di ottobre.