Quasi esulta l’utente che ha pubblicato su Reddit lo screenshot di Google Maps con il tema scuro attivo. “Finalmente”, scrive. E “finalmente” è la parola che con ogni probabilità verrebbe per prima in mente a buona parte di chi si affida al servizio di navigazione di Google, una delle poche app dell’ecosistema della grande G in netto ritardo sull’implementazione del tema scuro.

Ma ormai manca palesemente poco tempo al momento in cui la dark mode finisca in pianta stabile su Google Maps. Il controllo sugli smartphone presenti in redazione si è concluso con un nulla di fatto, nonostante l’app aggiornata all’ultima versione disponibile: evidentemente Google, come in molte altre occasioni, sta procedendo con un lento rilascio via server, quindi potrebbero essere necessarie delle ore o magari dei giorni prima che il tema scuro di Google Maps prenda piede con decisione.

Il tema scuro non è una novità assoluta per Google Maps: è stato implementato tempo fa nell’interfaccia di navigazione ma è rimasto fuori da tutte le altre schermate, con l’azienda di Mountain View che ha deciso adesso di rimediare a questa mancanza. Fateci sapere nei commenti se doveste notare “movimenti” in questa direzione.