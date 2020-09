Google svela l’arrivo di importanti novità per alcune applicazioni di produttività come Google Documenti, Presentazioni e Fogli, per migliorare la qualità delle chiamate su Google Meet e per digitare più facilmente su Android TV.

Tema scuro per Documenti, Fogli e Presentazioni

L’arrivo del tema scuro su Android a livello di sistema tramite Android 10, ha mostrato quanto sia appagante per la vista poter utilizzare le proprie app preferite con un tema di colori scuri, soprattutto a sera e dopo una lunga giornata.

Nel corso degli ultimi mesi il team di Google ha lavorato per portare il tema scuro sulla maggior parte delle applicazioni proprietarie, ed in queste ore scopriamo che il tema scuro arriva su Google Documenti, Fogli e Presentazioni anche su iOS dopo essere sbarcato anche su Android.

Arriva un nuovo wallpaper per Pixel

La versione 1.4 dell’applicazione Google Pixel Live Wallpaper offre agli utenti muniti di Google Pixel 4a la possibilità di utilizzare un nuovo e particolare wallpaper. Infatti, dopo l’arrivo di Eclipse, ecco Pinball all’interno della collezione “Come Alive” dei wallpaper di Google.

Pinball permette all’utente di “inclinare, tappare o scorrere i cerchi per farli muovere. È ispirato ad un classico flipper“. Sebbene sia possibile operare qualche cambio di colore per quanto riguarda la pallina, il tema principale del wallpaper resta sempre scuro.

Grandi novità per la tastiera di Android TV

Se digitare lettere e numeri su Android TV vi ha sempre provocato un forte mal di testa, in queste ore alcuni utenti Reddit svelano che Gboard TV è attualmente in fase di rollout. Come potete notare dall’immagine sottostante e dalla GIF caricata dai colleghi di 9to5google, Google Gboard prende finalmente il posto della vecchia tastiera rendendo la digitazione ancora più semplice e immediata.

La novità più importante è certamente legata anche al design della nuova tastiera di Android TV, adesso più compatta e posta al centro della UI – invece di occupare l’intera porzione inferiore della interfaccia. La Gboard TV dovrebbe essere in fase di rollout già da subito e dovrebbe essere applicata automaticamente.

Ecco la cancellazione del rumore per Meet

Qualche mese fa Google ci aveva parlato dei suoi piani per portare la cancellazione del rumore direttamente su Google Meet, ed in queste ore il colosso di Mountain View avvisa gli utenti circa l’avvio del rollout della feature a partire dal 28 settembre 2020.

La tecnologia sviluppata da Google, purtroppo disponibile solo per gli account G Suite e G Suite for Education, sfrutta alcuni particolari algoritmi pensati per mascherare i classici rumori che potrebbero essere presenti durante una riunione in video chiamata come il click dei tasti della tastiera, un cane che abbaia e molto altro.

La feature arriverà su tutti i dispositivi Android e iOS in 1-3 giorni lavorativi e sarà disattivata di default, ma è possibile attivarla manualmente prima di accedere ad una riunione – Google ci spiega come fare.