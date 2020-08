All’interno della nostra recensione su Google Pixel 4a abbiamo lodato il suo aspetto compatto, la pulizia di Android (come su ogni smartphone Pixel), e la grande qualità degli scatti offerti dal sensore singolo da 12.2 MP. Ci sono tante piccolezze da scoprire sul nuovo medio gamma di Google, fra cui un particolare live wallpaper attualmente esclusiva di Google Pixel 4a.

Un particolare live wallaper esclusivo

Eclipse, il nome del live wallpaper disponibile su terminale del colosso di Mountain View, si presenta con una tinta blu (o viola se è attivata la modalità scura) che tende automaticamente a “scolorirsi” al variare dell’autonomia residua. Eclipse è quindi un live wallpaper che muta in relazione alla percentuale di autonomia restante, in cui all’inizio della giornata si presenta con una minima porzione di “ombra scura” nella porzione superiore del display, proprio come se si trattasse dell’inizio di una eclissi.

Al passare delle ore, ed evidentemente allo scendere dell’autonomia residua, la porzione di ombra tende a sovrastare la sezione colorata, indicando così all’utente che la batteria è prossima allo scaricamento. Al momento Eclipse è disponibile solo sul nuovo smartphone di Google, ma è probabile che verrà integrato anche su Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 annunciati qualche giorno fa.