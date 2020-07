Il tema scuro regola in modo intelligente l’interfaccia dell’app e il contenuto generato dall’utente in modo da renderlo più utilizzabile in ambienti con scarsa illuminazione e prolungare la durata della batteria.

Google sta migliorando le app Documenti, Fogli e Presentazioni per gli utenti G Suite su Android rendendo disponibile il supporto per il tema scuro e ora le impostazioni verranno regolate automaticamente quando il sistema Android è impostato per utilizzare il tema dark, con la facoltà di attivarlo o disattivarlo per ognuna delle tre app in modo indipendente dalle impostazioni di sistema.

La modalità dark è disponibile in G Suite

Per gli amministratori non è necessaria alcuna azione, mentre per gli utenti finali di G Suite il tema scuro rispetterà automaticamente le impostazioni del sistema Android, tuttavia il tema scuro può essere abilitato singolarmente nelle app Documenti, Fogli o Presentazioni selezionando Menu> Impostazioni> Tema> Scuro in ciascuna app. Quando si utilizza il tema Scuro è comunque possibile visualizzare l’anteprima del documento o del foglio corrente in chiaro andando in Altro>Visualizza con il tema chiaro.

Disponibilità per il tema scuro in Google Documenti, Fogli e Presentazioni

Il tema scuro in Google Documenti, Fogli e Presentazioni è disponibile per tutti i clienti G Suite e gli account personali. Il roll out è iniziato ieri per i domini a rilascio rapido e rilascio programmato e potrebbe richiedere più di 15 giorni per la visibilità della funzionalità.

Leggi anche: Aggiornate queste app di Google per evitare problemi