Come è messa l’Italia in quanto a copertura 5G? Quali sono le città già coperte dalla rete di quinta generazione? Grazie all’aggiornata mappa nPerf possiamo dare uno sguardo alla disponibilità in base alle zone.

La mappa del 5G in Italia: ecco le città coperte

L’aggiornata mappa nPerf ci consente di scoprire le zone già coperte dal 5G in Italia, ancora poche per poter avere a disposizione una rete di quinta generazione su larga scala (ma comunque in espansione). Come potete vedere non parliamo solo di grandi città come Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli e Bologna: il 5G è disponibile anche a Legnano, Ivrea, Albenga, Sanremo, Monza, Brescia, Mestre, Bologna, Orvieto e Cosenza.

Le zone più grandi attualmente coperte risultano quelle dell’hinterland di Milano e Roma, come prevedibile, ma l’Italia non sta rimanendo indietro rispetto ad altri Paesi, europei e non, almeno per quanto riguarda la copertura 5G. Ci vorrà ancora qualche anno per poter vedere connessioni in 5G un po’ più diffuse per la penisola, ma i lavori stanno procedendo.

La vostra zona è già coperta dal 5G? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso. A questo link potete consultare la mappa nPerf, mentre qui in basso potete trovare l’app per gli speedtest utile a contribuire alla raccolta di dati.

Leggi anche: cosa ne pensa Legambiente del 5G