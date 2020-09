Presentato ufficialmente il giorno 11 settembre, quest’oggi lo smartphone rugged OUKITEL WP8 Pro è finalmente disponibile all’acquisto con un particolare bundle offerto per i primi utenti che lo acquisteranno. La compagnia ha infatti in palio un paio di cuffie true wireless in omaggio per i primi 400 acquirenti (visitando questa pagina), il che rende il tutto ancora più conveniente e interessante.

OUKITEL WP8 Pro monta un pannello a risoluzione HD+ da 1569 x 720 pixel con rapporto 19.5:9, ed è presente un notch a goccia pensato per fungere da alloggio al sensore frontale da 8 MP. Il design di OUKITEL WP8 Pro è quello che ci si aspetta da un terminale rugged con tanto di telaio esterno lavorato per conferire robustezza e sicurezza durante l’utilizzo in situazioni pericolose.

Al suo interno trova posto il processore MediaTek Helio A25 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite micro SD. La componente fotografica fa affidamento ad un modulo triplo con sensore principale da 16 MP e altri due da 2 MP l’uno, il tutto accompagnato da un flash LED circolare.

Il sistema operativo è basato su Android 10 stock per offrire un’esperienza utente sempre scattante e reattiva, una batteria da 5000 mAh, modulo NFC con supporto a Google Play e le certificazioni necessarie a sottolineare la sua anima rugged. OUKITEL WP8 Pro dispone infatti della certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810G; esse garantiscono piena resistenza al contatto con acqua, polvere e ad urti e cadute.

La versione europea di OUKITEL WP8 Pro dispone del supporto alle bande per la connettività LTE. OUKITEL WP8 Pro viene commercializzato a 119,99 dollari, circa 105 euro al cambio.

Acquista OUKITEL WP8 Pro a 110 euro su AliExpress

