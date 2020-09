Due anni fa Samsung abbatteva il muro delle quattro fotocamere su uno smartphone con Galaxy A9 (2018), poi seguita a ruota da molti altri produttori. Adesso, o meglio nella prima parte del 2021, l’azienda si prepara con Samsung Galaxy A72 ad una nuova “prima”, non più assoluta come allora ma relativa alla propria gamma.

Samsung Galaxy A72 è stato sorpreso dall’occhio attento dei rumor con una configurazione posteriore a cinque fotocamere. Alcuni ricorderanno che l’introduzione di un sistema a cinque si è avuta per la prima volta su Nokia 9 PureView, per cui non sarà un’esclusiva assoluta, ma Galaxy A72 è pronto per fare da apripista per la gamma del produttore asiatico dal momento che nessun Galaxy oggi può vantare cinque fotocamere.

Dare un’identità alla penta camera di Samsung Galaxy A72 è relativamente semplice per chi mastica di tecnologia. Le presunte specifiche sono rivelate da The Elec, magazine sud coreano che ha reso pubbliche le anticipazioni: fotocamera principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, teleobiettivo 3x da 8 megapixel, macro da 5 megapixel e infine un sensore di profondità da 5 megapixel.

Alcuni sostengono che l’azienda possa banalmente aggiungere alla configurazione attuale di Samsung Galaxy A71 il teleobiettivo del recente Samsung Galaxy S20 Fan Edition, e non sarebbe un male dal momento che si tratta di un sensore con stabilizzazione ottica dell’immagine, pressoché irrinunciabile quando si ha a che fare con lunghezze focali importanti.

All’abbondanza sul retro, secondo i rumor, non corrisponderebbe quella sul fronte, superficie sulla quale dovrebbe trovar posto un unico sensore da 32 megapixel per i selfie, che, potrebbe essere un caso, è la stessa risoluzione della fotocamera frontale di Samsung Galaxy A71. Le sensazioni quindi parlano di un Samsung Galaxy A72 si limiterebbe ad evolvere le soluzioni del predecessore.

Sembra tuttavia certo che su questo modello ricadano aspettative importanti da parte della società: secondo il rapporto l’obiettivo è fissato a 30 milioni di unità, pressappoco il 10% delle vendite totali di Samsung.

In copertina Samsung Galaxy A71