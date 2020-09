Una nuova Offerta Tech di Esselunga è disponibile da oggi, e riguarda da vicino il mondo Android: l’iniziativa tocca infatti Samsung Galaxy A71, proposto fino all’8 ottobre (o comunque fino a esaurimento scorte) a un prezzo piuttosto interessante.

Samsung Galaxy A71 è la nuova Offerta Tech Esselunga

Samsung Galaxy A71 è uno smartphone generoso, sia dal punto di vista delle specifiche sia da quello delle dimensioni. Il fascia media del produttore può infatti contare su SoC Qualcomm Snapdragon 730, display Super AMOLED da 6,7 pollici Full-HD+ con sensore di impronte integrato, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile), quadrupla fotocamera posteriore, fotocamera anteriore da 32 MP integrata nel display e batteria da 4500 mAh.

Le dimensioni non sono compatte (163,6 mm di altezza, 76 mm di larghezza e 7,7 mm di spessore), ma per chi non è alla ricerca di uno smartphone dagli ingombri contenuti e vuole avere tre anni di aggiornamenti di sistema a un prezzo interessante, potrebbe essere la scelta giusta. Samsung Galaxy A71 è infatti in offerta da Esselunga a 299 euro fino all’8 ottobre, salvo esaurimento scorte.

Per la lista dei negozi Esselunga aderenti all’iniziativa potete seguire questo link. Nel caso vi siate decisi (magari dopo aver letto la nostra recensione qui sotto) non tentennate troppo, in quanto il numero di pezzi potrebbe non essere molto alto.

