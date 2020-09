La GSM Association (GSMA) ha annunciato oggi di aver preso la decisione di posticipare il MWC 2021 di Barcellona per far fronte a circostanze esterne legate alla pandemia da Coronavirus.

In precedenza, come tutti gli anni, era previsto che l’importante appuntamento si svolgesse nella prima settimana di marzo, ma con l’annuncio odierno la GSMA afferma che il Mobile World Congress di Barcellona 2021 si terrà dal 28 giugno al 1 luglio, mentre il MWC 2021 di Shanghai precederà la fiera catalana e si svolgerà dal 23 al 25 febbraio 2021.

MWC Barcelona 2021 e MWC Shanghai riprogrammati

Il Direttore Generale di GSMA ha dichiarato di aver preso la decisione di riprogrammare gli eventi MWC 2021 in considerazione della prospettiva pandemica globale in continua evoluzione e dopo aver consultato il consiglio di amministrazione, i membri e i principali espositori per tutelare la salute e la sicurezza di colleghi, partecipanti, personale e cittadini.

La GSM Association ritiene che il rinvio consentirà di tenere gli eventi in sicurezza nonostante la pandemia. Tuttavia, come confermato all’inizio di quest’anno, MWC 2021 sarà caratterizzato anche da elementi virtuali.

Il Mobile World Congress 2020 è stata tra le prime importanti fiere ad essere stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19, tuttavia, prima che GSMA annunciasse effettivamente la cancellazione dell’evento, diverse aziende avevano già deciso di rinunciare a parteciparvi, mettendo al primo posto la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Probabilmente si è voluto evitare che ciò potesse ricapitare.