Dalla Cina arriva la notizia del lancio ufficiale di OPPO Reno4 SE 5G, quarto modello di questa serie di smartphone del produttore asiatico.

A caratterizzare tale telefono vi sono un ampio display AMOLED, una tripla fotocamera posteriore, il supporto alla connettività 5G e una batteria che supporta la ricarica veloce a 65 W.

Le caratteristiche di OPPO Reno4 SE 5G

Ecco la scheda tecnica del nuovo smartphone di OPPO:

display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), aspect ratio 20:9, refresh rate a 60 Hz, 91,97% DCI-P3 color gamut, 100% sRGB e sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali

processore MediaTek Dimensity 720

8 GB di RAM LPPDR4x

fino a 256 GB di memoria integrata UFS 2.0

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 48 megapixel (apertura f/1.7), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel

fotocamera frontale da 32 megapixel (apertura f/2.4)

supporto Dual SIM

5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, ingresso jack audio da 3,5 mm

batteria da 4.300 mAh (ricarica rapida 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge, circa 37 minuti per una ricarica completa)

ColorOS 7.2 basato su Android 10

dimensioni: 160,5 x 73,5 x 7,85 mm

peso: 169 grammi

Prezzi e colori

In Cina OPPO Reno4 SE 5G sarà disponibile dal 25 settembre a 2.499 yuan (pari a circa 310 euro) nella versione 8/128 GB e a 2.799 yuan (circa 350 euro) in quella 8/256 GB in tre colori (Super Flash Black, Super Flash White, Super Flash Blue). Al momento non si hanno informazioni su una commercializzazione in altri mercati, compreso quello italiano.