Ormai da alcune settimane si susseguono indiscrezioni su una nuova importante feature a cui il team di WhatsApp sta lavorando: ci riferiamo al tanto atteso supporto a più device, ossia la possibilità di utilizzare lo stesso account contemporaneamente su vari dispositivi (fino a quattro).

Tra i vantaggi di tale feature vi è ad esempio la possibilità di usare WhatsApp Desktop senza la necessità che lo smartphone abbia una connessione ad Internet attiva (potrebbe quindi anche essere spento).

WhatsApp presto consentirà di testare questa novità

Il team di WhatsApp sta attualmente pianificando una nuova interfaccia utente per il client desktop, che mostra come viene migrata la cronologia chat dal proprio dispositivo e che il processo è protetto da crittografia end-to-end:

Alcune delle funzionalità del supporto a più dispositivi non sono ancora pronte ma le più importanti sì, come la possibilità di sincronizzare la cronologia delle chat, di disattivare l’audio delle chat, di consegnare messaggi, ecc. e pare che il team di WhatsApp abbia in progetto di dare a breve ai beta tester la possibilità di provare questa novità.

Nello screenshot sopra è visibile una sezione esclusiva riservata ai beta tester, che permette di scegliere se si vuole iscrivere il proprio account WhatsApp per accedere alla beta del supporto multi-dispositivo.

Probabilmente, pertanto, a breve sarà aperto il programma di test all’interno dell’applicazione beta di WhatsApp per Android, disponibile nel Google Play Store.