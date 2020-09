Uno dei principali limiti di OnePlus Buds è rappresentato dalla necessità di utilizzare un telefono OnePlus per potere sfruttare le personalizzazioni di base che queste interessanti cuffie true wireless offrono e avere un prodotto sempre aggiornato.

Ricordiamo, infatti, che è possibile accoppiare OnePlus Buds con qualsiasi telefono tramite Bluetooth ma senza uno smartphone OnePlus gli utenti non possono ricevere gli ultimi aggiornamenti del firmware, personalizzare le gesture o rintracciare un auricolare smarrito.

Le cuffie OnePlus Buds avranno la loro app

Pare, tuttavia, che il produttore cinese stia per risolvere tale problema attraverso il rilascio di un’app dedicata alle sue nuove cuffie: durante una sessione di domande e risposte con gli utenti, infatti, è emerso che presto sarà disponibile un’app autonoma che permetterà la gestione completa di queste cuffie e degli altri device audio dell’azienda da qualsiasi dispositivo con Android 6.0 (o versioni successive).

OnePlus Messages sbarca sul Play Store

Restando in casa del produttore cinese, è sbarcata sul Play Store la sua applicazione ufficiale dedicata alla messaggistica: stiamo parlando di OnePlus Messages.

La versione dell’app pubblicata sullo store Android presenta alcune interessanti novità, come la possibilità di copiare le password monouso dalle notifiche, la visualizzazione dei messaggi ordinati in categorie intelligenti (in alto saranno mostrati quelli con password, transazioni e promozioni) e un nuovo formato della scheda per i messaggi che mostra più informazioni.

