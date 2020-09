Come ogni venerdì, anche oggi si ripropone l’appuntamento con Happy Friday, l’iniziativa pensata da Vodafone per premiare la fedeltà dei propri utenti.

Ebbene, oggi gli utenti riceveranno in regalo un buono sconto di 10 euro (su una spesa minima di 60 euro) da sfruttare per acquisti sul sito di Leroy Merlin o nei vari negozi della catena sparsi in tutto il Paese. Tale sconto non potrà essere sfruttato per l’acquisto di carte regalo, di servizi Leroy Merlin (come la consegna a domicilio, il taglio del legno o il noleggio), di combustibili (come pellet, legna, petrolio e carbone) e di cavi elettrici.

Il codice di Leroy Merlin potrà essere attivato entro domenica 27 settembre 2020 e utilizzato entro giovedì 8 ottobre 2020.

Il premio per gli iscritti a Vodafone Happy Black

Per i clienti iscritti anche a Vodafone Happy Black l’operatore telefonico ha pensato ad uno sconto di 20 euro (su una spesa minima di 79 euro) per acquisti effettuati sul sito Desigual o nei negozi della catena (è valido solo per gli acquisti della nuova collezione).

Questo codice sconto può essere usato fino a venerdì 2 ottobre 2020.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

