In queste ore il team di sviluppo di WhatsApp beta ha pubblicato la build 2.20.200.10 con una importante feature di sicurezza ancora in fase di sviluppo.

Novità aggiornamento WhatsApp Beta 2.20.200.10

Il vantaggio di WhatsApp Web è che basta semplicemente un browser, un PC e il proprio smartphone, per continuare a chattare con i propri amici e parenti proprio come se si stesse chattando tramite lo smartphone. La versione 2.20.200.10 di WhatsApp Beta svela alcune interessanti funzioni pensate per rendere più sicura la gestione delle sessioni web.

Innanzitutto ci teniamo a precisare che la feature sopracitata non è ancora completamente funzionante ed è in fase di lavorazione, ma abbiamo comunque modo di valutare il suo funzionamento una volta che verrà effettivamente estesa anche al canale stable.

La misura di sicurezza supplementare a cui sta lavorando il team di sviluppo di WhatsApp, riguarda la necessità di utilizzare la propria impronta digitale per creare una nuova sessione su WhatsApp web. In questo modo, anche se il proprio smartphone dovesse essere temporaneamente utilizzato da un estraneo, non sarà in grado di creare una nuova sessione web senza l’utilizzo dell’impronta digitale.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento 2.20.200.10 di WhatsApp beta è in fase di rollout sul Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale beta. Per chi non lo fosse, è possibile installare l’applicazione tramite questo link di APK Mirror.