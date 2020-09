Tra le novità introdotte dal team di Google con Android 11 ne troviamo anche una che riguarda l’aspetto grafico del pannello delle impostazioni rapide e che pare non abbia convinto tutti gli utenti.

Gli sviluppatori, infatti, hanno deciso di ridurre da tre a due le linee dei toggle visualizzate e ciò anche quando non ci sono altri elementi ad occupare spazio (come per esempio un player multimediale) e vi sarebbe, pertanto, la possibilità di includere una terza linea.

Android 11 ha peggiorato un aspetto

Probabilmente dietro questa scelta vi è la volontà di offrire una visualizzazione omogenea, a prescindere dalla presenza di altri contenuti da visualizzare ma, stando ai commenti che circolano in Rete, tanti utenti non sarebbero soddisfatti di tale soluzione.

L’impressione, in sostanza, è che con due sole linee di toggle manchi qualcosa dal punto di vista grafico, oltre ovviamente al fastidio di avere disponibili soltanto sei collegamenti veloci (peraltro quelli già visualizzati anche in forma compatta) invece di nove.

C’è anche qualcuno a cui è andata peggio: su Google Pixel 2 (e forse su altri dispositivi più vecchi) il pannello delle impostazioni rapide è ridotto a una sola riga quando viene attivata la VPN mentre il lettore multimediale è attivo.

In effetti, sembra proprio che ci troviamo di fronte ad un passo indietro sia dal punto di vista grafico che da quello funzionale.