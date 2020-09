Google potrebbe sorprendere le aspettative e presentare una terza variante dei suoi nuovi Pixel nel corso dell’evento che terrà verso la fine del mese: un paio di foto emerse oggi e provenienti dal Messico, infatti, anticipano l’arrivo di un Google Pixel 5s.

Le foto sono autentiche (è stato verificato l’IMEI – ndr) e questo vuol dire che lo smartphone esiste e considerando che monta a bordo Android 11 e che possiede un design secondo le ultime caratteristiche di Google è altamente probabile che sia presentato insieme a Google Pixel 4a 5G e a Google Pixel 5, di cui dovrebbe essere una variante.

Perché Google Pixel 5s

Google Pixel 5s, come detto poc’anzi, dovrebbe essere una variante del Google Pixel 5 e differenziarsi da quest’ultimo solamente per un dettaglio tecnico: dovrebbe avere, infatti, la medesima scheda tecnica e lo stesso design, ma in più dovrebbe avere la connettività 5G mmWave. Dovrebbe essere quindi, in sostanza, un Google Pixel 5 con in più la connettività 5G, così da accontentare tutti coloro che vogliono avere l’ultima tecnologia fra le mani.

Prezzo Google Pixel 5s

La presenza del 5G dovrebbe aumentare il prezzo del Google Pixel 5s rispetto a quello del Google Pixel 5 di 100 dollari: ciò significa che dovrebbe essere proposto a 799 dollari, considerando che il modello standard è previsto per 699 dollari. Qui poi il discorso è molto più ampio per noi perché ci sarà da capire se e quali di loro saranno venduti in Italia e quali prezzi potrebbero avere in euro, anche se è facile ipotizzare un cambio di 1 a 1.

Presentazione Google Pixel 5s

La presentazione è attesa, così come per gli altri due nuovi Pixel, per il 30 settembre, perciò fra meno di tre settimane. Ora come ora non ci sono altri dettagli sul suo conto, ma ci ritorneremo su non appena avremo nuove informazioni leak. Allora, come vedreste Google Pixel 5s?