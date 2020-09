Di tanto in tanto si sente parlare di smartphone con un display trasparente e tra le aziende che potrebbero presto lanciare un proprio modello dotato di tale tecnologia vi sarebbe anche Samsung.

Risale a gennaio 2020 la presentazione da parte del colosso coreano di una richiesta presso USPTO (United States Patent and Trademark Office) e WIPO (World Intellectual Property Office) per un brevetto che descrive la tecnologia necessaria per creare uno smartphone trasparente (tale soluzione potrebbe essere applicabile anche ad altri prodotti di elettronica di consumo).

Samsung ha pensato ad uno smartphone trasparente

Come base, viene utilizzato un display OLED, caratterizzato da un basso consumo energetico, un’elevata luminosità e un tempo di risposta più rapido rispetto ai tradizionali display LCD. Lo schermo OLED in questione è dotato di un pannello di visualizzazione luminoso trasparente attraverso il quale la luce può brillare, consentendo al contenuto di essere visualizzato sul display mentre gli utenti possono contemporaneamente vedere attraverso il telefono.

Ecco un esempio di come potrebbe apparire il telefono di Samsung:

Restano da affrontare alcuni dei possibili limiti di una soluzione di questo tipo, come quello relativo al posizionamento delle varie componenti interne o ai possibili effetti negativi sulla vista (o fastidi) causati da uno schermo trasparente.

Il colosso coreano sfrutterà effettivamente questa tecnologia per uno o più device destinati al mercato?