È passato più di un anno da quando WhatsApp Beta mostrava gli avanzamenti dei lavori circa la feature “modalità vacanza“, per poi essere messa da parte evidentemente per concentrare il team su altri aspetti da sviluppare. L’arrivo della versione 2.20.199.8 di WhatsApp Beta torna nuovamente a ruotare attorno alla modalità vacanza, ancora oggi in fase di sviluppo e pertanto non nel suo aspetto finale.

Novità aggiornamento WhatsApp Beta 2.20.199.8

Per chi l’avesse dimenticato, la modalità vacanza di WhatsApp permette di mantenere le chat nella scheda in archivio anche all’arrivo di un nuovo messaggio, di una nuova notifica. La versione 2.20.199.8 torna nuovamente a mostrarci la modalità vacanza con una nuova sezione in cui è possibile andare a gestire meglio il comportamento di queste chat.

Secondo quando scoperto in questa versione del client beta, quando la feature verrà ufficialmente svelata le chat archiviate verranno portate in cima alla lista delle chat. All’interno di questa sezione sarà disponibile un nuovo tasto etichettato come “Notifications“, dove l’utente potrà gestire il comportamento delle chat archiviate all’arrivo di un nuovo messaggio.

Com’è possibile notare dalle immagini soprastanti, la nuova sezione presenterà le seguenti opzioni:

Notifica i nuovi messaggi : attivo di default, se disattivato comporterà l’attivazione della modalità vacanza in cui tutte le chat archiviate continueranno a restare in questa sezione anche all’arrivo di un nuovo messaggio;

: attivo di default, se disattivato comporterà l’attivazione della modalità vacanza in cui tutte le chat archiviate continueranno a restare in questa sezione anche all’arrivo di un nuovo messaggio; Nascondi automaticamente le chat inattive: si tratta di una estensione della modalità vacanza e, se attivata, comanda che tutte le chat più vecchie di 6 mesi verranno automaticamente archiviate.

Ci sono piccole novità anche per quanto riguarda l’aggiunta di immagini, video e GIF. La versione 2.20.199.8 di WhatsApp Beta svela la presenza delle linee guida per quanto riguarda l’aggiunta del testo, sticker o emoji su un contenuto multimediale al fine di aggiungerli al centro esatto dell’immagine.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento di WhatsApp Beta è disponibile sul Play Store per tutti gli utenti che si sono iscritti al canale beta dell’applicazione. Per chi invece non fosse riuscito ad iscriversi, è possibile installare l’ultima versione di WhatsApp Beta scaricando l’APK da questo link di APK Mirror.