Da Netgear arriva in Italia un nuovo router che sembra avere le carte in regola per riuscire a conquistare anche gli utenti più esigenti: stiamo parlando di Netgear Orbi LBR20.

Si tratta del primo router a poter contare sul sistema WiFi Mesh Tri-band Orbi con tecnologia modem LTE-A Cat. 18, proponendosi così come una soluzione ideale per accedere ad Internet soltanto quando se ne ha l’esigenza (sarà sufficiente usare una SIM card di qualsiasi operatore telefonico).

Le feature di Netgear Orbi LBR20

Il router di Netgear, pertanto, è consigliato nelle località che non dispongono di una banda larga cablata, per un utilizzo in una seconda casa (ove un abbonamento alla rete fissa rappresenterebbe una spesa superflua) o per chi ha bisogno di una connessione di rete soltanto per periodi limitati di tempo.

Tra le altre caratteristiche di questo nuovo router troviamo le funzionalità NETGEAR Armor con tecnologia Bitdefender (per la protezione della rete) e Circle Smart Parental Control (per la gestione parentale) e la possibilità di collegarlo in cascata ad un altro modem come backup in caso di guasti e per migliorare la copertura WiFi.

Netgear Orbi LBR20 è disponibile su Amazon a 399 euro.

