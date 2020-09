A distanza di alcuni anni dalla presentazione di Xiaomi NFC Touch Sticker, in queste ore la compagnia svela Xiaomi NFC Touch Sticker 2.

Specifiche Xiaomi NFC Touch Sticker 2

Il piccolo tag NFC è attualmente in fase di raccolta fondi sulla piattaforma Xiaomi e si prospetta essere estremamente interessante una volta disponibile sul mercato. Nonostante il prezzo economico, Xiaomi NFC Touch Sticker 2 permette agli utenti di programmarlo in lungo e in largo tramite l’applicazione Mijia.

Avvicinando uno smartphone munito di NFC provoca l’attivazione di un numero differente di azioni, come ad esempio il controllo della musica oppure di altri dispositivi IoT presenti in casa. Parlando proprio di dispositivi Internet of Things, Xiaomi NFC Touch Sticker 2 è in grado di interfacciarsi senza problemi con più di 2.200 dispositivi per la smart home, incluse 89 piattaforme IoT come quella di Philips e ovviamente quella di Xiaomi.

Il suo aspetto compatto e poco appariscente, sommato al prezzo davvero economico, rendono Xiaomi NFC Touch Sticker 2 una soluzione pratica per gestire dispositivi smart semplicemente con un tap NFC.

Prezzo e disponibilità Xiaomi NFC Touch Sticker 2

Xiaomi NFC Touch Sticker 2 è in fase di crowdfunding al prezzo di 19,9 yuan, circa 3 euro al cambio. Non abbiamo informazioni su quando sarà disponibile sul mercato.