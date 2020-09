1Mobile, l’operatore virtuale su rete 4G di Vodafone, ha lanciato l’offerta 1Mobile Start XPlus Reward. Essa, disponibile da oggi fino al 15 settembre 2020, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati a 4,99 euro al mese.

10 GB in più a partire dal terzo mese

Trattandosi di un’offerta “Reward”, dal terzo mese il bundle vedrà aumentare la quota dei GB a disposizione; essi passeranno da 20 a 30 GB, mentre il costo mensile dell’offerta passerà da 4,99 a 4,49 euro. 1Mobile Start XPlus Reward è valida per tutti i nuovi utenti e per i clienti che fanno richiesta di portabilità dai seguenti operatori:

TIM;

WINDTRE;

Iliad;

Fastweb.

L’offerta non può essere attivata dagli utenti che provengono da Vodafone. Gli utenti interessati all’offerta 1Mobile Start XPlus Reward possono acquistarla online tramite il pannello “Shop” oppure nei negozi. Il costo della SIM è pari a 10 euro, così come il costo dell’offerta è sempre pari a 10 euro.

Durante la fase di acquisto dovrete quindi sborsare una cifra pari a 24,99 euro, così composta: 10 euro per l’attivazione dell’offeta, 10 euro per il costo della SIM e 4,99 euro per il primo mese anticipato che poi scenderà a 4,49 euro dopo il terzo mese.

